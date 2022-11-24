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Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам: Дальше будет полное уничтожение

Ирина БалачукЧетверг, 24 ноября 2022, 11:47
Лукашенко. Фото president.gov.bу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен остановиться и пойти на мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если хочет избежать огромных жертв и полного уничтожения Украины.

Источник: провластный Telegram-канал "Пул первого", который публикует видеоинтервью Лукашенко российским СМИ

Прямая речь Лукашенко: "Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – притом в огромном количестве – людей. Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет грозить потерей государственности, – это будет уничтожение Украины. Надо остановиться".

Детали: Лукашенко также заявил, что во время Второй мировой войны погибло 30 миллионов человек (потери СССР – ред.), но сейчас "никто об этом и не вспоминает", а с Германией "готовы не просто разговаривать, а сотрудничать и дружить".

Самопровозглашенный президент уверен, что так же будет и с отношениями с украинцами, а страна-агрессор и ее сателлиты "наверное, смогут объяснить даже сейчас украинскому народу, что произошло".

По словам Лукашенко, тема событий в Украине была вскользь затронута на прошедшем накануне саммите ОДКБ, но якобы это не было главной темой встречи лидеров государств-членов организации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.
  • Однако из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
  • Украинцы остались без света, воды и тепла. 

Темы: ЛукашенкопереговорыУкраинаРосcия
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