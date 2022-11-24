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Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 12:16

Збройні сили України поширили термінове звернення до народу Білорусі з закликом не допустити втягнення РБ у війну РФ проти України.

Джерело: відео Генерального штабу ЗСУ, "Армія Inform"

Дослівно: "Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, ціллю їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – АЕС "Островець".

Деталі: У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія намагається втягнути РБ у війну з Україною "будь-якими шляхами".

ЗСУ просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ, відслідковувати дії підозрілих осіб і транспорту біля об’єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку – інформувати світову спільноту всіма доступними способами.

Дослівно: "Україна не вважає вашу країну, тим паче – ваш народ – ворогом… Ми не збираємося та не плануємо проводити ніяких агресивних дій на території РБ. Це – офіційна позиція України. Сьогодні чимало залежить від кожної людини, надіємося на вашу пильність і розуміння ситуації".

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Теми: БілорусьГенштабвійна
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