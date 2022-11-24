Генштаб ВСУ срочно обратился к народу Беларуси

Вооруженные силы Украины распространили срочное обращение к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания РБ в войну РФ против Украины.

Источник: видео Генерального штаба ВСУ, "Армия Inform"

Дословно: "Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности - АЭС "Островец".

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Детали: В Генштабе ВСУ заявили, что Россия пытается втянуть РБ в войну с Украиной "любыми путями".

ВСУ просят белорусов требовать от их руководства соблюдения статьи 18 Конституции РБ, отслеживать действия подозрительных лиц и транспорта возле объектов критической инфраструктуры, сообщать о таком правоохранителей, а если не будет реакции с их стороны - информировать мировое сообщество всеми доступными способами.

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Дословно: "Украина не считает вашу страну, тем более - ваш народ - врагом... Мы не собираемся и не планируем проводить никаких агрессивных действий на территории РБ. Это - официальная позиция Украины. Сегодня многое зависит от каждого человека, надеемся на вашу бдительность и понимание ситуации".