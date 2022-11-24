Генштаб ЗСУ: 10-15 тисяч силовиків Білорусі готові воювати проти України

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, 10-15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України за російські кошти.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center 24 листопада

Пряма мова: "Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур республіки Білорусь готові взяти участь у так званій спеціальній військовій операції Російської Федерації. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення"

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Деталі: Водночас, за словами Громова, готовність збройних сил Білорусі вести самостійні військові дії оцінюється як низька. Морально-психологічний стан вважається низьким через відмову більшості особового складу брати участь у війні РФ проти України.

Нагадаємо: Збройні сили України поширили термінове звернення до народу Білорусі з закликом не допустити втягнення РБ у війну РФ проти України.