Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб ВСУ: 10-15 тысяч силовиков Беларуси готовы воевать против Украины

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 13:44
Алексей Громов. фото Армія Inform

По оценкам Генерального штаба ВСУ, 10-15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины за российские деньги.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 24 ноября

Прямая речь: "Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур республики Беларусь готовы принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. Прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения".

Детали: В то же время, по словам Громова, готовность вооруженных сил Беларуси вести самостоятельные военные действия оценивается как низкая. Морально-психологическое состояние считается низким из-за отказа большинства личного состава участвовать в войне РФ против Украины.

Напомним: Вооруженные силы Украины распространили срочное обращение к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания РБ в войну РФ против Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьвойнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Из Кремля "уходят" куратора всех российских выборов, этого хотят силовики – СМИ

Журналисты нашли разыскиваемого экс-главу НБУ Шевченко в Вене

Украинские защитники точным ударом ликвидировали 20 оккупантов в Зеленом Яру – Генштаб

Меркель призналась, что не имела рычагов влияния на Путина под конец своей каденции

Зеленский: Решения, не предусматривающие деоккупации Крыма – пустая трата времени

видеоДень ЧМ-22: Португалия в непростом матче победила Гану, Сербия проиграла Бразилии

Все новости...
Беларусь
Европарламент: Режим Лукашенко вместе с Россией должен ответить за военные преступления в Украине
Генштаб ВСУ срочно обратился к народу Беларуси
Пограничники рассказали, как белорусские РЭБ охотятся за украинскими дронами
Последние новости
11:44
Готовы поделиться теплом и светом: как украинцы устраивают пункты несокрушимости дома
11:38
Пункты на границе с Польшей, Венгрией и Молдовой могут работать с перебоями
11:35
Кличко: Треть Киева уже с теплом
11:30
В НБУ хотят создать сеть из 1000 банковских отделений, которые точно будут работать при блэкауте
11:29
фотоСБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который готовил диверсии
11:20
Полтавщина возвращается к графикам отключения света
11:11
Из Кремля "уходят" куратора всех российских выборов, этого хотят силовики – СМИ
10:50
Акционер "Оператора ГТС" объявил конкурс на гендиректора компании
10:25
Журналисты нашли разыскиваемого экс-главу НБУ Шевченко в Вене
10:20
Нефть дорожает на фоне опасений по спросу в Китае и неопределенности по потолку цен на нефть РФ
Все новости...