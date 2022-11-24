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Генштаб ВСУ: 10-15 тысяч силовиков Беларуси готовы воевать против Украины

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 12:44
Генштаб ВСУ: 10-15 тысяч силовиков Беларуси готовы воевать против Украины
Алексей Громов. фото Армія Inform

По оценкам Генерального штаба ВСУ, 10-15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины за российские деньги.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 24 ноября

Прямая речь: "Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур республики Беларусь готовы принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. Прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения".

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Детали: В то же время, по словам Громова, готовность вооруженных сил Беларуси вести самостоятельные военные действия оценивается как низкая. Морально-психологическое состояние считается низким из-за отказа большинства личного состава участвовать в войне РФ против Украины.

Напомним: Вооруженные силы Украины распространили срочное обращение к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания РБ в войну РФ против Украины.

Темы: БеларусьвойнаГенштаб
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