Росіяни розграбували історичний музей в Каховці і вивезли все до Криму – ЦНС
Російські окупанти під час відступу на Херсонщині вивезли фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму.
Джерело: пресслужба Центру національного спротиву
Деталі: ЦНС повідомляє, що з музею вивезли до Криму всі фонди.
Довідково: Музей налічував понад 16 тис. одиниць збереження. Одними з найбільш цінних експонатів є антропоморфні стели ямної культури (III тис. до н.е.), давньогрецькі амфори (III-II тис. до н.е.), навершя булави катакомбної культури (II тис.до н.е.), скіфські ритуальні навершя (V ст. до н.е.), золота сарматська сережка (III-I ст. до н.е.), половецькі кам’яні жінки (XI-XII ст. н.е.), ранньосередньовічні люстра та ін.
Також у музеї була представлена колекція вогнепальної та холодної турецької зброї кінця ХVIII- XIX ст.
Що цьому передувало:
- Раніше окупанти розграбували та вивезли 15 тис. картин з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.
- Крім того, росіяни вивезли з Херсона цінні фонди обласної бібліотеки ім. Гончара.
- На початку листопада окупанти пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття.