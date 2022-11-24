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Росіяни розграбували історичний музей в Каховці і вивезли все до Криму – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 13:47
Каховський історичний музей, фото з Енциклопедії сучасної України

Російські окупанти під час відступу на Херсонщині вивезли фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: ЦНС повідомляє, що з музею вивезли до Криму всі фонди.  

Довідково: Музей налічував понад 16 тис. одиниць збереження. Одними з найбільш цінних експонатів є антропоморфні стели ямної культури (III тис. до н.е.), давньогрецькі амфори (III-II тис. до н.е.), навершя булави катакомбної культури (II тис.до н.е.), скіфські ритуальні навершя (V ст. до н.е.), золота сарматська сережка (III-I ст. до н.е.), половецькі кам’яні жінки (XI-XII ст. н.е.), ранньосередньовічні люстра та ін. 

Також у музеї була представлена колекція  вогнепальної та холодної турецької зброї кінця ХVIII- XIX ст.

 
Фото з Енциклопедії сучсної України

Що цьому передувало: 

  • Раніше окупанти розграбували та вивезли 15 тис. картин з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. 
  • Крім того, росіяни вивезли з Херсона цінні фонди обласної бібліотеки ім. Гончара.
  • На початку листопада окупанти пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття.

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Теми: Херсонська областьКримкультура
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