Окупанти вивезли з херсонської бібліотеки безцінні фонди – директорка
Російські окупанти вивезли з Херсона дуже цінні фонди обласної бібліотеки ім. Гончара.
Джерело: директорка обласної бібліотеки ім. Гончара Надія Коротун, яку цитує Херсонська міська рада
Пряма мова: "Є і сумна новина. Окупанти вивезли дореволюційні видання, які видавались у Херсонській губернії.
Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів. Для науковців та викладачів, студентів і краєзнавців – джерела інформації для досліджень. Знищено Інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України".
Деталі: Директорка бібліотеки висловила надію, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки.
Що передувало: Раніше Сили спецоперацій повідомили, що до окупованого Сімферополя прибули чотири вантажівки з награбованим майном, загалом з Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч картин.
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- В Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- Станом на 12 листопада до Херсона повернулася українська поліція.