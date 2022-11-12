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Окупанти вивезли з херсонської бібліотеки безцінні фонди – директорка

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 16:40
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара, фото: Українська бібліотечна енциклопедія

Російські окупанти вивезли з Херсона дуже цінні фонди обласної бібліотеки ім. Гончара.

Джерело: директорка обласної бібліотеки ім. Гончара Надія Коротун, яку цитує Херсонська міська рада

Пряма мова: "Є і сумна новина. Окупанти вивезли дореволюційні видання, які видавались у Херсонській губернії.

Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів. Для науковців та викладачів, студентів і краєзнавців – джерела інформації для досліджень. Знищено Інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України".

Деталі: Директорка бібліотеки висловила надію, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки.

Що передувало: Раніше Сили спецоперацій повідомили, що до окупованого Сімферополя прибули чотири вантажівки з награбованим майном, загалом з Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч картин.

Передісторія:

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Теми: Херсонкультурадеокупація
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