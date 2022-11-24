Россияне разграбили исторический музей в Каховке и вывезли все в Крым – ЦНС

Российские оккупанты во время отступления на Херсонщине вывезли фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: ЦНС сообщает, что из музея вывезли в Крым все фонды.

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Справка: Музей насчитывал более 16 тыс. единиц хранения. Одними из наиболее ценных экспонатов являются антропоморфные стелы ямной культуры (III тыс. до н.э.), древнегреческие амфоры (III-II тыс. до н.э.), навершие булавы катакомбной культуры (II тыс. до н.э.), скифские ритуальные навершия (V в. до н.э.), золотая сарматская серьга (III-I вв. до н.э.), половецкие каменные женщины (XI-XII вв. н.э.), раннесредневековые люстры и др.

Также в музее была представлена коллекция огнестрельного и холодного турецкого оружия конца ХVIII- XIX вв.

Фото з Енциклопедії сучасної України

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