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Россияне разграбили исторический музей в Каховке и вывезли все в Крым – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 13:47
Каховский исторический музей, фото из Энциклопедии современной Украины

Российские оккупанты во время отступления на Херсонщине вывезли фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Детали: ЦНС сообщает, что из музея вывезли в Крым все фонды.  

Справка: Музей насчитывал более 16 тыс. единиц хранения. Одними из наиболее ценных экспонатов являются антропоморфные стелы ямной культуры (III тыс. до н.э.), древнегреческие амфоры (III-II тыс. до н.э.), навершие булавы катакомбной культуры (II тыс. до н.э.), скифские ритуальные навершия (V в. до н.э.), золотая сарматская серьга (III-I вв. до н.э.), половецкие каменные женщины (XI-XII вв. н.э.), раннесредневековые люстры и др. 

Также в музее была представлена коллекция огнестрельного и холодного турецкого оружия конца ХVIII- XIX вв.

 
Фото з Енциклопедії сучасної України

Что этому предшествовало: 

  • Ранее оккупанты разграбили и вывезли 15 тыс. картин из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. 
  • Кроме того, россияне вывезли из Херсона ценные фонды областной библиотеки им.
  • В начале ноября оккупанты ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре. Речь идет об иконах конца XVIII - начала XIX века.

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Темы: Херсонская областьКрымкультура
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