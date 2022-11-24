Путін вірить, що Росія "на крок попереду" у сфері штучного інтелекту

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія перебуває "на крок попереду" деяких інших країн у сфері штучного інтелекту.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Путіна на конференції "Подорож у світ штучного інтелекту"

Пряма мова: "Ми йдемо на крок попереду деяких інших країн (у сфері штучного інтелекту - ред.). І нам потрібно обов'язково нарощувати наші зусилля".

Деталі: Він не уточнив, про які країни йдеться, однак стверджує, що від успіху Росії у сфері штучного інтернету залежить її місце у світі та суверенітет. Він також заявив, що в РФ нібито планують зводити до мінімуму роботу людей на небезпечних ділянках виробництва.

Нагадаємо: Станом на 24 листопада на війні, розв'язаній Путіним проти України, загинуло понад 85 тисяч російських окупантів, за даними українського Генштабу.