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Путін вірить, що Росія "на крок попереду" у сфері штучного інтелекту

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 15:09
Володимир Путін, ілюстративне фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія перебуває "на крок попереду" деяких інших країн у сфері штучного інтелекту. 

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Путіна на конференції "Подорож у світ штучного інтелекту"

Пряма мова: "Ми йдемо на крок попереду деяких інших країн (у сфері штучного інтелекту - ред.). І нам потрібно обов'язково нарощувати наші зусилля".

Деталі: Він не уточнив, про які країни йдеться, однак стверджує, що від успіху Росії у сфері штучного інтернету залежить її місце у світі та суверенітет. Він також заявив, що в РФ нібито планують зводити до мінімуму роботу людей на небезпечних ділянках виробництва.

Нагадаємо: Станом на 24 листопада на війні, розв'язаній Путіним проти України, загинуло понад 85 тисяч російських окупантів, за даними українського Генштабу.

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Теми: ПутінРосіятехнології
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