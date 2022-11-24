Путин верит, что Россия "на шаг впереди" в сфере искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится "на шаг впереди" некоторых других стран в сфере искусственного интеллекта.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Путина на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

Прямая речь: "Мы идем на шаг впереди некоторых других стран (в сфере искусственного интеллекта - ред.). И нам нужно обязательно наращивать наши усилия".

Детали: Путин утверждает, что от успеха России в сфере искусственного интернета зависит ее место в мире и суверенитет. Он также заявил, что нужно свести к минимуму работу людей на опасных участках производства.

Напомним: По состоянию на 24 ноября на войне, развязанной Путиным против Украины, погибло более 85 тисяч российских окупантов, по данным украинского Генштаба.