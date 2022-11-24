Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин верит, что Россия "на шаг впереди" в сфере искусственного интеллекта

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 14:09
Путин верит, что Россия на шаг впереди в сфере искусственного интеллекта
Владимир Путин, иллюстративное фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится "на шаг впереди" некоторых других стран в сфере искусственного интеллекта. 

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Путина на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

Прямая речь: "Мы идем на шаг впереди некоторых других стран (в сфере искусственного интеллекта - ред.). И нам нужно обязательно наращивать наши усилия".

Реклама:

Детали: Путин утверждает, что от успеха России в сфере искусственного интернета зависит ее место в мире и суверенитет. Он также заявил, что нужно свести к минимуму работу людей на опасных участках производства.

Напомним: По состоянию на 24 ноября на войне, развязанной Путиным против Украины, погибло более 85 тисяч российских окупантов, по данным украинского Генштаба.

Темы: ПутинРосcиятехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: