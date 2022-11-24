В Харкові запрацювало метро
Четвер, 24 листопада 2022, 14:51
У Харкові відновиви роботу метрополітен.
Джерело: Харківська міськрада з посиланням на КП "Харківський метрополітен"
Деталі: 24 листопада з 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати Холоногірсько-Заводська та Салтівська лінії. З 14:05 було відкрито і Олексіївську лінію.
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Повідомляється, рух відновлено повністю.
Що передувало: 23 листопада після масованого ракетного обстрілу в Харкові зникло світло та зупинився електротранспорт.