В Харькове заработало метро

В Харькове возобновил работу метрополитен.

Источник: Харьковский горсовет со ссылкой на КП "Харьковский метрополитен"

Детали: 24 ноября с 13:20 для обслуживания пассажиров начали работать Холодногорско-Заводская и Салтовская линии. С 14:05 была открыта и Алексеевская линия.

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Сообщается, что движение восстановлено полностью.

Что предшествовало: 23 ноября после массированного ракетного обстрела в Харькове исчез свет и остановился электротранспорт.