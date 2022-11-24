В Харькове заработало метро
Четверг, 24 ноября 2022, 15:51
В Харькове возобновил работу метрополитен.
Источник: Харьковский горсовет со ссылкой на КП "Харьковский метрополитен"
Детали: 24 ноября с 13:20 для обслуживания пассажиров начали работать Холодногорско-Заводская и Салтовская линии. С 14:05 была открыта и Алексеевская линия.
Сообщается, что движение восстановлено полностью.
Что предшествовало: 23 ноября после массированного ракетного обстрела в Харькове исчез свет и остановился электротранспорт.
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