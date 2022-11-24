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В Харькове заработало метро

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 14:51
В Харькове заработало метро
фото КП "Харьковский метрополитен"

В Харькове возобновил работу метрополитен.

Источник: Харьковский горсовет со ссылкой на КП "Харьковский метрополитен"

Детали: 24 ноября с 13:20 для обслуживания пассажиров начали работать Холодногорско-Заводская и Салтовская линии. С 14:05 была открыта и Алексеевская линия.

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Сообщается, что движение восстановлено полностью.

Что предшествовало: 23 ноября после массированного ракетного обстрела в Харькове исчез свет и остановился электротранспорт.

Темы: Харьковметро
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