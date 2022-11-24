З полону повернули ще 50 воїнів, зокрема захисників "Азовсталі" та Зміїного
Четвер, 24 листопада 2022, 15:59
24 листопада з російського полону повернули 50 українських військових, у тому числі захисників Маріуполя, полонених з острова Зміїний та Чорнобильської атомної електростанція.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Пряма мова: "Вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 з ДПСУ, 2 з ТРО.
Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів".
Деталі: Він уточнив, що вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний.
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