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З полону повернули ще 50 воїнів, зокрема захисників "Азовсталі" та Зміїного

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 15:59
Звільнені 24 листопада полонені, скриншот

24 листопада з російського полону повернули 50 українських військових, у тому числі захисників Маріуполя, полонених з острова Зміїний та Чорнобильської атомної електростанція.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова: "Вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 з ДПСУ, 2 з ТРО.

Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів".

 
Звільнення полонених 24 листопада
Фото з Телеграм Дмитра Лубінця

Деталі: Він уточнив, що вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний. 

 
Звільнені прикордонники. 3-є - захисники острова Зміїний, троє -і з Донецького та Луганського прикордонних загонів
фото дпсу

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Теми: полоненіАзов Зміїнийобмін
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