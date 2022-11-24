Из плена вернули еще 50 воинов, в частности защитников "Азовстали" и Змеиного

24 ноября из российского плена вернули 50 украинских военных, в том числе защитников Мариуполя, пленных с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Прямая речь: "Удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 из ГПСУ, 2 из ТРО.

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Среди них двое офицеров и 48 рядовых и сержантов".

Освобождение пленных 24 ноября Фото из Телеграм Дмитрия Лубинца

Детали: Он уточнил, что удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с "Азовстали", а также 15 пленных с ЧАЭС и 7 с острова Змеиный.

Освобожденные пограничники. 3-е - защитники острова Змеиный, трое - из Донецкого и Луганского пограничных отрядов фото гпсу