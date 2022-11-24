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Одеса вирішила демонтувати пам’ятники Катерині та Суворову

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 16:47
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ ОДЕСА"

Виконавчий комітет Одеської міської ради проголосував за демонтаж пам'ятників Катерині II та Олександру Суворову.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко в Telegram

Пряма мова: "На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині".

Деталі: За його словами, засіданням проходило у закритому режимі. Перед цим виконком відмовився проголосувати рішення про переміщення катерини з центру Одеси. Мер міста Генадій Труханов призначив друге засідання на 16:00.

Крім того, виконком ухвалив рішення про перенесення памʼятника Олександру Суворову. 

Що цьому передувало: 

  • Раніше Катерину II неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами. Зокрема, на скульптуру Катерини II в Одесі наділи чорний пакет.
  • Більшість одеситів в опитуванні підтримали демонтаж пам'ятника. Крім того, Труханов повідомив, що також проголосує "за" демонтаж.

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Теми: Одесакультура
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