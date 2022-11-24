Одеса вирішила демонтувати пам’ятники Катерині та Суворову

Виконавчий комітет Одеської міської ради проголосував за демонтаж пам'ятників Катерині II та Олександру Суворову.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко в Telegram

Пряма мова: "На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині".

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Деталі: За його словами, засіданням проходило у закритому режимі. Перед цим виконком відмовився проголосувати рішення про переміщення катерини з центру Одеси. Мер міста Генадій Труханов призначив друге засідання на 16:00.

Крім того, виконком ухвалив рішення про перенесення памʼятника Олександру Суворову.

Що цьому передувало:

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