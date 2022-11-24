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Одесса решила демонтировать памятники Екатерине и Суворову

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 16:47
ФОТО: "Суспильне ОДЕССА"

Исполнительный комитет Одесского городского совета проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь: "На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника Екатерине".

Детали: По его словам, заседание проходило в закрытом режиме. Перед этим исполком отказался проголосовать решение о перемещении Екатерины из центра Одессы. Мэр города Геннадий Труханов назначил второе заседание на 16:00.

Кроме того, исполком принял решение о переносе памятника Александру Суворову. 

Что этому предшествовало: 

  • Ранее Екатерину II неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. В частности, на скульптуру Екатерины II в Одессе надели черный пакет.
  • Большинство одесситов в опросе поддержали демонтаж памятника. Кроме того, Труханов сообщил, что проголосует "за" снос.

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Темы: Одессакультура
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