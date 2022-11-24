Увечері та зранку в метро Києва потяги будуть курсувати частіше
Четвер, 24 листопада 2022, 16:55
Ввечері четверга і зранку п'ятниці столичне метро скоротить інтервали руху поїздів.
Джерело: Київська міська державна адміністрація в Telegram
Деталі: Так 24 листопада із 17:00 до 19:00 та 25 листопада з 7:00 до 10:00 поїзди курсуватимуть із наступними інтервалами руху:
червона лінія – 4-5 хвилин
синя лінія – 7 хвилин 30 секунд
зелена лінія – 5 хвилин (на ділянці між станціями "Харківська" – "Лук’янівська") і 10 хвилин (на ділянках між станціями "Червоний Хутір" – "Харківська" та "Лук’янівська" – "Сирець").
Що передувало: 23 листопада через пошкодження енергосистеми в результаті російських обстрілів було збільшено інтервали руху поїздів київського метрополітену.
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