Вечером и утром в метро Киева поезда будут курсировать чаще
Четверг, 24 ноября 2022, 15:55
Вечером четверга и утром пятницы столичное метро сократит интервалы движения поездов.
Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram
Детали: Так 24 ноября с 17:00 до 19:00 и 25 ноября с 7:00 до 10:00 поезда будут курсировать со следующими интервалами движения:
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красная линия - 4-5 минут
синяя линия - 7 минут 30 секунд
зеленая линия - 5 минут (на участке между станциями "Харьковская" - "Лукьяновская") и 10 минут (на участках между станциями "Красный Хутор" - "Харьковская" и "Лукьяновская" - "Сырец").
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Что предшествовало: 23 ноября из-за повреждения энергосистемы в результате российских обстрелов были увеличены интервалы движения поездов киевского метрополитена.