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Лукашенко пояснив, чому білоруські війська не допоможуть Путіну виграти війну

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 листопада 2022, 16:11
Лукашенко пояснив, чому білоруські війська не допоможуть Путіну виграти війну
Олександр Лукашенко, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що його 40-тисячне військо не зможе допомогли Росії в агресії проти України, хоча і визнав, що його країна бере участь у війні по-іншому.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: Наші збройні сили, ну скільки ми там можемо їх задіяти, 35 - 40 тисяч, вони не вирішать проблеми (у війні проти України – ред.)".

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Деталі: Білоруський диктатор заявив, що безпосередньою участю збройних сил Білорусь тільки "зробить гірше". "Це не роль Білорусі в цьому конфлікті", - сказав Лукашенко.

"Хоча я ніколи не відмовлявся, що ми не беремо участі в спеціальній військовій операції (війні проти України – ред.), за багатьма напрямками. Але ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живу силу туди не вводимо. Тому що в цьому немає необхідності", - додав він.

Лукашенко в чергове заявив, що потрібно з Росією "домовлятися розумно і говорити про мир".

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Що було раніше: Перед цим Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України.

Теми: Лукашенко
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