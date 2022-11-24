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Лукашенко объяснил, почему белорусские войска не помогут Путину выиграть войну

Станислав ПогориловЧетверг, 24 ноября 2022, 16:11
Лукашенко объяснил, почему белорусские войска не помогут Путину выиграть войну
Александр Лукашенко, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его 40-тысячное войско не сможет помочь России в агрессии против Украины, хотя и признал, что его страна участвует в войне по-другому.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: Наши вооруженные силы, ну сколько мы там можем их задействовать, 35 - 40 тысяч, они не решат проблемы (в войне против Украины - ред.)".

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Детали: Белорусский диктатор заявил, что непосредственным участием вооруженных сил Беларусь только "сделает хуже". "Это не роль Беларуси в этом конфликте", - сказал Лукашенко.

"Хотя я никогда не отказывался, что мы не участвуем в специальной военной операции (войне против Украины - ред.), по многим направлениям. Но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим. Потому что в этом нет необходимости", - добавил он.

Лукашенко в очередной раз заявил, что нужно с Россией "договариваться разумно и говорить о мире".

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Что предшествовало: Перед этим Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен остановиться и пойти на мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если хочет избежать огромных жертв и полного уничтожения Украины.

Темы: Лукашенко
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