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Оголошений в розшук нардеп Волинець знайшовся

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 18:38
фото з Facebook Волинця

Підозрюваний у недостовірному декларуванні народний депутат від фракції "Батьківщина", голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, якого розшукує НАБУ, перебуває в лікарні.

Джерело: Волинець у Facebook

Пряма мова: "Якщо коротко. З 16 листопада госпіталізований, перебуваю на лікуванні у медзакладі міста Києва. Мені зробили операцію, але я на зв’язку. (Наскільки це технічно можливо в сьогоднішніх умовах).

Ніхто не вручав мені ані повістки, ані підозри".

Деталі: За словами Волинця, він уже тиждень перебуває на лікарняному. Після одужання обіцяє нардеп зустрітись з детективами НАБУ. Про те що його оголосили в розшук Волинець дізнався із засобів масової інформації.

"Загалом важко щось коментувати, бо не бачив матеріалів справи. Трохи пізніше, буде краще зі зв’язком - напишу детальніше", - додав він.

Що передувало: 24 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Михайла Волинця.

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Теми: НАБУ
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