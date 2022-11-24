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Объявленный в розыск нардеп Волынец нашелся

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 18:38
фото из Facebook Волынца

Подозреваемый в недостоверном декларировании народный депутат от фракции "Батькивщина", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, которого разыскивает НАБУ, находится в больнице.

Источник: Волынец в Facebook

Прямая речь: "Если коротко. С 16 ноября госпитализирован, нахожусь на лечении в медучреждении города Киева. Мне сделали операцию, но я на связи (насколько это технически возможно в сегодняшних условиях). Никто не вручал мне ни повестки, ни подозрения".

Детали: По словам Волынца, он уже неделю находится на больничном. После выздоровления обещает нардеп встретиться с детективами НАБУ.

О том, что его объявили в розыск, Волынец узнал из средств массовой информации.

"В общем трудно что-то комментировать, потому что не видел материалов дела. Чуть позже, будет лучше со связью - напишу подробнее", - добавил он.

Что предшествовало: 24 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата Михаила Волынца.

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Темы: НАБУ
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