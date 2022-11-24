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Росія витратила на війну вже чверть свого бюджету - Forbes

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 21:06
Росія витратила на війну вже чверть свого бюджету - Forbes
Фото ілюстративне

Військові витрати Росії за 9 місяців війни досягли приблизно $82 млрд, що складає четверть усього її річного бюджету.

Джерела: Forbes

Деталі: В 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд.

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Найбільшими статтями витрат стали забезпечення армії (28,7 млрд), втрачена техніка (20,8 млрд) і зарплата військовим (15,6 млрд).

 

Якщо говорити лише про забезпечення армії, то найбільше витрат сталося через використання ракет (14,1 млрд). По Україні ворог випустив понад 4000 ракет, середня вартість однієї складає $3 млн. Окрім цього на забезпечення артилерії пішло 6,6 млрд доларів.

 

Передісторія:

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Теми: арміяРосія
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