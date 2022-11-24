Росія витратила на війну вже чверть свого бюджету - Forbes

Військові витрати Росії за 9 місяців війни досягли приблизно $82 млрд, що складає четверть усього її річного бюджету.

Джерела: Forbes

Деталі: В 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд.

Найбільшими статтями витрат стали забезпечення армії (28,7 млрд), втрачена техніка (20,8 млрд) і зарплата військовим (15,6 млрд).

Якщо говорити лише про забезпечення армії, то найбільше витрат сталося через використання ракет (14,1 млрд). По Україні ворог випустив понад 4000 ракет, середня вартість однієї складає $3 млн. Окрім цього на забезпечення артилерії пішло 6,6 млрд доларів.

Передісторія:

Головне управління розвідки Міноборони прогнозує, що росіяни й надалі завдаватимуть масованих ракетних ударів по Україні, щоб підготуватись до наступного їм знадобиться близько тижня.