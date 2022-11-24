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Для підготовки нового ракетного удару по Україні Росії знадобиться тиждень - ГУР

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 13:13
ілюстрація ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони прогнозує, що росіяни й надалі завдаватимуть масованих ракетних ударів по Україні, щоб підготуватись до наступного їм знадобиться близько тижня.

Джерело: представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба ГУР

Пряма мова: "Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність масованих ракетних атак по Україні – це приблизно тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного такого удару".

Деталі: Юсов зазначив, що запаси високоточної зброї у РФ виснажені, та пропри це у агресора залишилось ще чимало не високоточних ракет.

Водночас, за словами представника ГУР, за точністю агресори особливо і не женуться.

Пряма мова: "У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна "норма" і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ…

Найбільше ж у росіян залишилось ракет до систем С-300. Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають.

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Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати".

Що передувало: За оцінками джерел УП, в РФ залишилося ракет приблизно на 3 масовані атаки. Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив інфографіку щодо ракетних запасів РФ.

Водночас Повітряні сили ЗСУ пояснюють, що противник продовжує виробляти сучасніші типи ракет.

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на критичну інфраструктуру України. Протиповітряна оборона збила 51 із майже 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе. Внаслідок ракетного удару більша частина УКраїни залишилась без світла й води.

Теми: війнарозвідка
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