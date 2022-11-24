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Россия потратила на войну уже четверть своего бюджета - Forbes

"Украинская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 21:06
Россия потратила на войну уже четверть своего бюджета - Forbes
Фото иллюстративное

Военные расходы России за 9 месяцев войны достигли примерно $82 млрд, что составляет четверть всего ее годового бюджета.

Источники: Forbes

Детали: В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд.

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Крупнейшими статьями расходов стали обеспечение армии (28,7 млрд), потерянная техника (20,8 млрд) и зарплата военным (15,6 млрд).

 

Если говорить только об обеспечении армии, то больше всего расходов произошло из-за использования ракет (14,1 млрд). По Украине враг выпустил более 4000 ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн. Кроме этого на обеспечение артиллерии ушло 6,6 млрд долларов.

 

Предыстория:

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  • Главное управление разведки Минобороны прогнозирует, что россияне и в дальнейшем будут наносить массированные ракетные удары по Украине, чтобы подготовиться к следующему им понадобится около недели.

Темы: армияРосcия
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