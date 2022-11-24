Россия потратила на войну уже четверть своего бюджета - Forbes

Военные расходы России за 9 месяцев войны достигли примерно $82 млрд, что составляет четверть всего ее годового бюджета.

Источники: Forbes

Детали: В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд.

Реклама:

Крупнейшими статьями расходов стали обеспечение армии (28,7 млрд), потерянная техника (20,8 млрд) и зарплата военным (15,6 млрд).

Если говорить только об обеспечении армии, то больше всего расходов произошло из-за использования ракет (14,1 млрд). По Украине враг выпустил более 4000 ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн. Кроме этого на обеспечение артиллерии ушло 6,6 млрд долларов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ