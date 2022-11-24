Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия потратила на войну уже четверть своего бюджета - Forbes

"Украинская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 22:06
Фото иллюстративное

Военные расходы России за 9 месяцев войны достигли примерно $82 млрд, что составляет четверть всего ее годового бюджета.

Источники: Forbes

Детали: В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд.

Крупнейшими статьями расходов стали обеспечение армии (28,7 млрд), потерянная техника (20,8 млрд) и зарплата военным (15,6 млрд).

 

Если говорить только об обеспечении армии, то больше всего расходов произошло из-за использования ракет (14,1 млрд). По Украине враг выпустил более 4000 ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн. Кроме этого на обеспечение артиллерии ушло 6,6 млрд долларов.

 

Предыстория:

  • Главное управление разведки Минобороны прогнозирует, что россияне и в дальнейшем будут наносить массированные ракетные удары по Украине, чтобы подготовиться к следующему им понадобится около недели.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: армияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский побывал в Вышгороде, где в дом попала ракета

ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов

Генштаб ВСУ: Россия готовит крымчан к воздушным тревогам, в Чаплинке расселяет солдат

Путин уверяет, что Россия "искренне" надеялась на воссоединение Донбасса с Украиной

Необоснованно повышали цены: АМКУ возбудил дело против группы "Интерпайп" Пинчука

фотоСБУ обыскала УПЦ МП на Буковине: методички из Москвы и россияне в рясах

Все новости...
армия
За рубежом базовую подготовку уже прошли более 7 тысяч украинских бойцов
НАТО в Румынии проводит учения сил противовоздушной и противоракетной обороны
От гибридной войны до "Армагеддона". Кто те российские генералы, которые управляют армией РФ в Украине
Последние новости
20:20
В субботу в Херсоне начнут тестово подавать электроэнергию
20:18
Норвегия передает Украине новый пакет военной помощи: зимняя одежда, САУ и запчасти
20:14
Российский олигарх Гуцериев переписал бизнес на украинку во избежание санкций – расследователи
20:09
В польском Пшеводуве не обнаружили остатков второй ракеты
20:05
Данилов: "Вторая трансформаторная армия" – это теперь о России
20:00
Азербайджан поможет Украине поставкой оборудования для восстановления электросетей
19:46
фото, видеоЗеленский побывал в Вышгороде, где в дом попала ракета
19:35
Кабмин еще на год продлил обязанности поставщика электроэнергии "последней надежды"
19:20
фотоНевеста проехала 700 километров: боец "Дикого поля" женился на передовой
19:14
ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов
Все новости...