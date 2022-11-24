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Зеленський анонсує рішення щодо зв’язку: РФ хоче ізолювати нас один від одного

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 21:38
Зеленський анонсує рішення щодо зв’язку: РФ хоче ізолювати нас один від одного
ілюстративне фото Pixabay

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія прагне не лише залишити українців без світла і тепла, але й ізолювати один від одного, тому щодо збереження зв’язку плануються додаткові рішення.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача у четвер окрему увагу було приділено системі зв’язку.

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Пряма мова: "Що б не планували терористи, маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинились без світла і тепла, терористи хочуть ізолювати нас один від одного і зробити так, щоб ми не відчували один одного. Тому це фундаментальне питання і щодо цього питання будуть ще додаткові рішення. Готуємо їх".

Більше деталей: Президент також повідомив, що на засіданні Ставки розглядали ситуацію на передовій.

"Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. Є напрямки, на яких готуємо просування вперед. Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб відмінусувати ці їхні сили", - розповів Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше пресслужба президента повідомила, що на засіданні Ставки у четвер обговорювалося питання забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення.

Теми: Зеленськиймобільний зв'язоквійна
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