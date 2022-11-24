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Зеленский анонсирует решения для сохранения связи: РФ хочет изолировать нас друг от друга

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 21:38
Зеленский анонсирует решения для сохранения связи: РФ хочет изолировать нас друг от друга
иллюстративное фото Pixabay

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия стремится не только оставить украинцев без света и тепла, но и изолировать друг от друга, поэтому в отношении сохранения связи планируются дополнительные решения.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего в четверг особое внимание было уделено системе связи.

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Прямая речь: "Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, террористы хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали друг друга. Поэтому это фундаментальный вопрос и по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их".

Больше деталей: Президент также сообщил, что на заседании Ставки рассматривали ситуацию на передовой.

"Как бы ни было сложно, во всех направлениях удерживаем ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. Есть направления, на которых готовим продвижение вперед. Фиксируем, как оккупанты пытаются перебрасывать дополнительные силы. Делаем все, чтобы отминусовать эти их силы", - рассказал Зеленский.

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Что предшествовало: Ранее пресс-служба президента сообщила, что на заседании Ставки в четверг обсуждался вопрос обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности путем перехода на автономное энергопитание.

Темы: Зеленскиймобильная связьвойна
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