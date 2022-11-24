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День ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії

Роман ПетренкоЧетвер, 24 листопада 2022, 21:57
День ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії
getty images

У п’ятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі Португалія обіграла Гану, а Бразилія – Сербію.

Джерело: УП

Деталі: Першими у четвер зустрілися Швейцарія з Камеруном. У першому таймі Камерун мав усі шанси перемогти, проте на початку другого тайму пропустив гол і програв з рахунком 1:0.

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За іронією гол забив натуралізований нападник збірної Швейцарії Брель Емболо, який народився в столиці Камеруну.

Наступними були Уругвай та Південна Корея, які не виявили переможця – 0:0.

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За 90 хвилин команди не змогли завдати противнику жодного удару в площину воріт, хоч і створювали небезпечні моменти – двічі корейців рятувала стійка.

Третіми на полі зійшлися Португалія та Гана – гра виявилася неочікувано видовищною, африканці дали гідний бій команді Кріштіану Роналду.

Перший тайм був сухий і гол ми побачили на 64 хвилині завдяки реалізованому пенальті лідера португальців. Після цього Гана змогла відіграти, а ще через п'яти хвилин – пропустити два голи поспіль.

Програючи, Гана продовжувала атакувати і до кінця матчу відповіла ще одним голом – 3:2. Ба більше, на останніх секундах африканці могли зрівняти рахунок, але їхній нападник послизнувся на траві і не вдарив по м'ячу.

За даними спеціалізованих ЗМІ, Роналду в матчі встановив одразу кілька рекордів - став першим, хто забив на 10 великих турнірах поспіль, першим європейцем, який зіграв на 10 великих змаганнях, і першим гравцем в історії, який відзначився на п'яти різних ЧС.

У цій же грі за кількістю голів на Мундіалях португалець наздогнав Дієго Марадону, Руді Феллера і Рівалдо – в усіх по 8. У Мессі тим часом 7. 

Останніми грали Бразилія з Сербією і першу годину здавалося, що матч стане ще однією сенсацією Чемпіонату світу.

Годину команди не відкривали рахунок, і лише на 62 хвилині бразильці у метушні в карному майданчику змогли досягти цілі. За 11 хвилин команда з Латинської Америки забила ще один гол і завершила ігровий день своєю перемогою 2:0.

Весь поєдинок бразильцям ніби не щастило - вони завдали 24 удари в напрямку воріт сербів, і аж 10 - у площину воріт. Ті ж, своєю чергою, не відповіли жодним у площину.

Теми: футболчемпіонат світу
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