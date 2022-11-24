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День ЧМ-22: Португалия в непростом матче победила Гану, Сербия проиграла Бразилии

Роман ПетренкоЧетверг, 24 ноября 2022, 21:57
День ЧМ-22: Португалия в непростом матче победила Гану, Сербия проиграла Бразилии

На пятый день Чемпионата мира 2022 в Катаре Португалия обыграла Гану, а Бразилия - Сербию.

Источник: УП

Детали: Первыми в четверг встретились Швейцария с Камеруном. В первом тайме Камерун имел все шансы победить, однако в начале второго тайма пропустил гол и проиграл со счетом 1:0.

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По иронии гол забил натурализованный нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо, который родился в столице Камеруна.

Следующими были Уругвай и Южная Корея, которые не выявили победителя - 0:0.

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За 90 минут команды не смогли нанести противнику ни одного удара в створ ворот, хотя и создавали опасные моменты - дважды корейцев спасала стойка.

Третьими на поле сошлись Португалия и Гана - игра оказалась неожиданно зрелищной, африканцы дали достойный бой команде Криштиану Роналду.

Первый тайм был сухой и гол мы увидели на 64 минуте благодаря реализованному пенальти лидера португальцев. После этого Гана смогла отыграть, а еще через пяти минут - пропустить два гола подряд.

Проигрывая, Гана продолжала атаковать и до конца матча ответила еще одним голом - 3:2.

По данным специализированных СМИ, Роналду в матче установил сразу несколько рекордов - стал первым, кто забил на 10 крупных турнирах подряд, первым европейцем, сыгравшим на 10 крупных соревнованиях, и первым игроком в истории, который отличился на пяти разных ЧМ.

В этой же игре по количеству голов на Мундиалях португалец догнал Диего Марадону, Руди Феллера и Ривалдо - у всех по 8.

Последними играли Бразилия с Сербией и первый час казалось, что матч станет еще одной сенсацией Чемпионата мира.

Час команды не открывали счет, и лишь на 62 минуте бразильцы в суматохе в штрафной площадке смогли достичь цели. Через 11 минут команда из Латинской Америки забила еще один гол и завершила игровой день своей победой 2:0.

Весь поединок бразильцам будто не везло - они нанесли 24 удара в направлении ворот сербов, и аж 10 - в створ ворот. Те же, в свою очередь, не ответили ни одним в створ.

Темы: футболчемпионат мира
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