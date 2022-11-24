Зеленський про обстріли Херсона: Це помста тих, хто програв

Президент Володимир Зеленський оцінює постійні обстріли Херсона та області з боку Росії як помсту тих, хто програв.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв.

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Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників".

Деталі: Зеленський підкреслив, що тільки звільнення української землі й надійні гарантії безпеки можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.

"Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини", - обіцяє він.

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Президент також наголосив, що українці витримали дев’ять місяців повномасштабної війни.

"І Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз! У єдності й допомагаючи одне одному", - сказав він.

Що передувало: Російські загарбники у четвер ввечері обстріляли житловий район Херсона з артилерії та РСЗО, внаслідок чого 7 людей загинули і 21 дістала поранення.