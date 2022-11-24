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Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до семи

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 23:31
ХЕРСОН ПІСЛЯ ВЕЧІРНЬОГО ОБСТРІЛУ, СКРИНШОТ

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу житлового району Херсона зросла до 7, ще 21 людина отримала поранення.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя.

Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих".

Деталі: У четвер ввечері російські загарбники обстріляли Херсон з артилерії та РСЗО. Через обстріл загорілася багатоповерхівка.

За інформацією Янушевича, станом на 20:15 було відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 6 поранених.

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Теми: ХерсонРосіявійнаобстріл
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