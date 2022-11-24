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Зеленский об обстрелах Херсона: Это месть проигравших

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 22:32
Зеленский об обстрелах Херсона: Это месть проигравших
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский оценивает постоянные обстрелы Херсона и области со стороны России как месть проигравших.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Почти каждый час я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать с Херсонщины. Это месть проигравших.

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Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут, - это терроризировать. Или энергетический террор, или артиллерийский, или ракетный - вот это и все, до чего деградировала Россия при нынешних ее руководителях".

Детали: Зеленский подчеркнул, что только освобождение украинской земли и надежные гарантии безопасности могут защитить наш народ от любых российских эскалаций.

"Ежедневно работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости", - обещает он.

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Президент также подчеркнул, что украинцы выдержали девять месяцев полномасштабной войны.

"И Россия так и не нашла способа нас сломать. И не найдет. Мы должны так держаться и в дальнейшем, как сейчас! В единстве и помогая друг другу", - сказал он.

Что предшествовало: Российские захватчики в четверг вечером обстреляли жилой район Херсона из артиллерии и РСЗО, в результате чего 7 человек погибли и 21 получил ранения.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнаЗеленский
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