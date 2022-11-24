Обстрел Херсона: количество погибших возросло до семи

Количество погибших в результате российского обстрела жилого района Херсона возросло до 7, еще 21 человек получил ранения.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Сегодняшний день – это очередная страшная страница в истории нашего города-героя.

Только за вечер – 21 раненый и 7 погибших".

Детали: В четверг вечером российские захватчики обстреляли Херсон из артиллерии и РСЗО. Из-за обстрела загорелась многоэтажка.

По информации Янушевича, по состоянию на 20:15 было известно о 10 пострадавших в результате обстрела – 4 погибших и 6 раненых.