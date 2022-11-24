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Обстрел Херсона: количество погибших возросло до семи

"Украинская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 23:31
ХЕРСОН ПОСЛЕ ВЕЧЕРНЕГО ОБСТРЕЛА, СКРИНШОТ

Количество погибших в результате российского обстрела жилого района Херсона возросло до 7, еще 21 человек получил ранения.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Сегодняшний день – это очередная страшная страница в истории нашего города-героя.

Только за вечер – 21 раненый и 7 погибших".

Детали: В четверг вечером российские захватчики обстреляли Херсон из артиллерии и РСЗО. Из-за обстрела загорелась многоэтажка.

По информации Янушевича, по состоянию на 20:15 было известно о 10 пострадавших в результате обстрела – 4 погибших и 6 раненых.

Темы: ХерсонРосcиявойнаобстрел
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