Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter

Новий власник Twitter Ілон Маск заявив про відновлення призупинених акаунтів, які не порушували закон і не займалися спамом. Своє рішення бізнесмен ухвалив після голосування у соціальній мережі.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Люди сказали своє слово. Амністія почнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei".

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei.

Деталі: Перед оголошенням "амністії" Макс провів у Twitter опитування, в якому було враховано понад 3 млн голосів.

72,4% проголосували за відновлення призупиненних акаунтів, за умови, що вони "не порушували закон і не займалися кричущим спамом".

Такі онлайн-опитування, вважає видання Associated Press, не є науковими і можуть легко піддаватися впливу ботів.

Оновлено о 5:45: Згодом Маск відреагував на замітку AP, в якій розповідається про "амністію" заблокованих акаунтів, назвавши видання "експертом з дезінформації".

AP is such an expert in misinformation. Twitter couldn’t hope to compete!