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Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 02:57
ІЛОН МАСК. ФОТО: GETTY IMAGES

Новий власник Twitter Ілон Маск заявив про відновлення призупинених акаунтів, які не порушували закон і не займалися спамом. Своє рішення бізнесмен ухвалив після голосування у соціальній мережі.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Люди сказали своє слово. Амністія почнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei".

Деталі: Перед оголошенням "амністії" Макс провів у Twitter опитування, в якому було враховано понад 3 млн голосів.

72,4% проголосували за відновлення призупиненних акаунтів, за умови, що вони "не порушували закон і не займалися кричущим спамом".

Такі онлайн-опитування, вважає видання Associated Press, не є науковими і можуть легко піддаватися впливу ботів.

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Оновлено о 5:45: Згодом Маск відреагував на замітку AP, в якій розповідається про "амністію" заблокованих акаунтів, назвавши видання "експертом з дезінформації".

Що цьому передувало: Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента Штатів Дональда Трампа у Twitter.

Теми: Маскопитування
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