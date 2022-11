Маск объявил "амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил о возобновлении приостановленных аккаунтов, которые не нарушали закон и не занимались спамом. Свое решение бизнесмен принял после голосования в социальной сети.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei".

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei.

Детали: Перед объявлением "амнистии" Макс провел в Twitter опрос, в котором было учтено более 3 млн голосов.

72,4% проголосовали за восстановление приостановленных аккаунтов, при условии, что они "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом".

Такие онлайн-опросы, считает издание Associated Press, не являются научными и могут легко поддаваться влиянию ботов.

Обновлено в 5:45: Впоследствии Маск отреагировал на заметку AP, в которой рассказывается об "амнистии" заблокированных аккаунтов, назвав издание "экспертом по дезинформации".

AP is such an expert in misinformation. Twitter couldn’t hope to compete!