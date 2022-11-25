Маск объявил "амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск заявил о возобновлении приостановленных аккаунтов, которые не нарушали закон и не занимались спамом. Свое решение бизнесмен принял после голосования в социальной сети.
Источник: Маск в Twitter
Прямая речь: "Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei".
The people have spoken.— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022
Amnesty begins next week.
Vox Populi, Vox Dei.
Детали: Перед объявлением "амнистии" Макс провел в Twitter опрос, в котором было учтено более 3 млн голосов.
72,4% проголосовали за восстановление приостановленных аккаунтов, при условии, что они "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом".
Такие онлайн-опросы, считает издание Associated Press, не являются научными и могут легко поддаваться влиянию ботов.
Обновлено в 5:45: Впоследствии Маск отреагировал на заметку AP, в которой рассказывается об "амнистии" заблокированных аккаунтов, назвав издание "экспертом по дезинформации".
AP is such an expert in misinformation. Twitter couldn’t hope to compete!— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022
Что этому предшествовало: Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.