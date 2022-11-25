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Маск объявил "амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 02:57
ИЛОН МАСК. ФОТО: GETTY IMAGES

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил о возобновлении приостановленных аккаунтов, которые не нарушали закон и не занимались спамом. Свое решение бизнесмен принял после голосования в социальной сети.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei".

Детали: Перед объявлением "амнистии" Макс провел в Twitter опрос, в котором было учтено более 3 млн голосов.

72,4% проголосовали за восстановление приостановленных аккаунтов, при условии, что они "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом".

Такие онлайн-опросы, считает издание Associated Press, не являются научными и могут легко поддаваться влиянию ботов.

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Обновлено в 5:45: Впоследствии Маск отреагировал на заметку AP, в которой рассказывается об "амнистии" заблокированных аккаунтов, назвав издание "экспертом по дезинформации".

Что этому предшествовало: Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.

Темы: Маскопрос
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