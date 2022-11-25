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Захисники за добу знищили ще понад 4 сотні окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 25 листопада 2022, 10:17
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 86 150 солдатів, 2 899 танків та 1 895 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 899 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 844 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 895 (+6) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 553 (+6) од,
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.   

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Теми: Росіявійна
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