Защитники за сутки уничтожили еще более 4 сотен оккупантов
Пятница, 25 ноября 2022, 10:17
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 86 150 солдат, 2 899 танков и 1 895 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 86 150 (+430) человек ликвидировано,
- танков – 2 899 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 5 844 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1 895 (+6) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средств ПВО – 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 553 (+6) ед,
- крылатых ракет – 531 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 404 (+4) ед,
- специальной техники – 163 (+2) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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