Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамія їздив до Відня на зустріч з Фірташем – розслідування

Станіслав Погорілов, Михайло ТкачП'ятниця, 25 листопада 2022, 12:12
ДАВИД АРАХАМІЯ, ФОТО З FACEBOOK

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїздив до столиці Австрії Відня на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, який знаходиться в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до США.

Джерело: розслідування УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри"

Деталі: УП від джерел отримало відео, на якому 10 листопада у лобі-барі віденського готелю "Ritz-Carlton" Арахамія був помічений під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном.

Джерела у бізнесових колах підтвердили, що Арахамія 2 доби проживав у зазначеному готелі і мав там зустріч з Дмитром Фірташем.

 

У коментарі УП Арахамія підтвердив свій візит до Відня та зустріч з Фірташем.

"Підтверджую свій візит до Відня 9 – 11 листопада, куди я прилітав повертаючись із робочої поїздки до Ізраїлю", - повідомив Арахамія.

За його словами, основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення "питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю".

ВІДЕО ДНЯ

Він також зазначив, що витратив на проживання у готелі 1075 євро. "На літаках не літав, обідами не годували, документальне підтвердження на всі витрати є", - прокоментував Арахамія.

Знати більше:

Батальйон "Відень" 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри

Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Арахамії

Нагадаємо:

  • Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.
  • США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
  • Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.

Теми: АрахаміяФірташ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Єврокомісія: Українські біженці залишаться після закінчення війни

США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT

"Народний супутник" допоміг українській розвідці виявити 2,6 тис. одиниць ворожої техніки

відеоДень ЧС-22: Іран переграв Уельс, США дали бій Англії

Зеленський – Кличкові: Профанацію з "Пунктами незламності" і брехню ніхто не пробачить

Дефіцит в енергосистемі все ще 30%, ремонтні роботи тривають цілодобово – Укренерго

Усі новини...
Арахамія
Арахамія: Про переговори з РФ можна буде говорити у другій половині 2023 року
Арахамія відповів румунському міністру, які переговори Україна готова вести із Заходом
Нардепи не отримують доплат і зарплат у конвертах – Арахамія
Останні новини
10:22
У Києві протягом доби повернуть воду, тепло та зв’язок
10:14
Білорусь постачає до ЄС деревину, для виробництва якої використовує в'язнів - розслідування
09:47
МЗС: Геноцидна війна Росії має однакову з Голодомором мету
09:33
В Україні ліквідовані ще понад пів тисячі росіян
09:18
Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу
08:58
Нардепи Зеленського пішли інспектувати "Центри незламності" у Києві
08:50
Єврокомісія: Українські біженці залишаться після закінчення війни
08:32
Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольщину – ОВА
07:58
Кремль очікує, що безповоротні втрати серед мобілізованих сягнуть 100 тис. осіб – росЗМІ
07:23
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 8 населених пунктів – Генштаб
Усі новини...