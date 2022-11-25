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Арахамія їздив до Відня на зустріч з Фірташем – розслідування

Станіслав Погорілов, Михайло ТкачП'ятниця, 25 листопада 2022, 11:12
Арахамія їздив до Відня на зустріч з Фірташем – розслідування
ДАВИД АРАХАМІЯ, ФОТО З FACEBOOK

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїздив до столиці Австрії Відня на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, який знаходиться в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до США.

Джерело: розслідування УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри"

Деталі: УП від джерел отримало відео, на якому 10 листопада у лобі-барі віденського готелю "Ritz-Carlton" Арахамія був помічений під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном.

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Джерела у бізнесових колах підтвердили, що Арахамія 2 доби проживав у зазначеному готелі і мав там зустріч з Дмитром Фірташем.

 

У коментарі УП Арахамія підтвердив свій візит до Відня та зустріч з Фірташем.

"Підтверджую свій візит до Відня 9 – 11 листопада, куди я прилітав повертаючись із робочої поїздки до Ізраїлю", - повідомив Арахамія.

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За його словами, основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення "питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю".

Він також зазначив, що витратив на проживання у готелі 1075 євро. "На літаках не літав, обідами не годували, документальне підтвердження на всі витрати є", - прокоментував Арахамія.

Знати більше:

Батальйон "Відень" 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри

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Нагадаємо:

  • Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.
  • США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
  • Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.

Теми: АрахаміяФірташ
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