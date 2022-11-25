Арахамія їздив до Відня на зустріч з Фірташем – розслідування
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїздив до столиці Австрії Відня на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, який знаходиться в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до США.
Джерело: розслідування УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри"
Деталі: УП від джерел отримало відео, на якому 10 листопада у лобі-барі віденського готелю "Ritz-Carlton" Арахамія був помічений під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном.
Джерела у бізнесових колах підтвердили, що Арахамія 2 доби проживав у зазначеному готелі і мав там зустріч з Дмитром Фірташем.
У коментарі УП Арахамія підтвердив свій візит до Відня та зустріч з Фірташем.
"Підтверджую свій візит до Відня 9 – 11 листопада, куди я прилітав повертаючись із робочої поїздки до Ізраїлю", - повідомив Арахамія.
За його словами, основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення "питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю".
Він також зазначив, що витратив на проживання у готелі 1075 євро. "На літаках не літав, обідами не годували, документальне підтвердження на всі витрати є", - прокоментував Арахамія.
Знати більше:
Батальйон "Відень" 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри
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Нагадаємо:
- Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.
- США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
- Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.