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Арахамия ездил в Вену на встречу с Фирташем - расследование

Станислав Погорилов, Михаил ТкачПятница, 25 ноября 2022, 11:12
Арахамия ездил в Вену на встречу с Фирташем - расследование
ДАВИД АРАХАМИЯ, ФОТО ИЗ FACEBOOK

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приезжал в столицу Австрии Вену на встречу с олигархом Дмитрием Фирташем, который находится в австрийской столице в ожидании экстрадиции в США.

Источник: расследование УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры"

Детали: УП от источников получило видео, на котором 10 ноября в лобби-баре венского отеля "Ritz-Carlton" Арахамия был замечен во время встречи с непубличным бизнесменом Вемиром Давитяном.

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Источники в бизнес-кругах подтвердили, что Арахамия 2 суток проживал в указанном отеле и имел там встречу с Дмитрием Фирташем.

 

В комментарии УП Арахамия подтвердил свой визит в Вену и встречу с Фирташем.

"Подтверждаю свой визит в Вену 9 - 11 ноября, куда я прилетал возвращаясь из рабочей поездки в Израиль", - сообщил Арахамия.

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По его словам, основной целью полуторачасовой встречи с Фирташем и его менеджментом было обсуждение "вопроса о перспективах открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Терра, а также вопрос урегулирования юридических споров, связанных с титановой отраслью".

Он также отметил, что потратил на проживание в гостинице 1075 евро. "На самолетах не летал, обедами не кормили, документальное подтверждение на все расходы есть", - прокомментировал Арахамия.

Узнать больше:

Батальон "Вена" 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры

Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии

Напомним:

  • Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
  • США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
  • Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Темы: Арахамия Фирташ
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