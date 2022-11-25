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Кремлю не сподобалися категоричні слова Зеленського про повернення Криму

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 11:30
Кремлю не сподобалися категоричні слова Зеленського про повернення Криму
Фото: РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, заявив, що начебто про "відчуження" Криму не може йти мови. 

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що від самого початку, і про це говорив президент неодноразово ще до початку спецоперації (так Росія називає війну проти України – ред.), у Конституції України йшлося про те, що Крим має бути повернуто Україні силовими методами, силовим шляхом.

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І де-факто Україна від цього не відмовилася, для нас це ні що інше як обговорення теми відчуження територій РФ, якогось іншого розуміння тут бути не може, про це не може бути й мови".

Деталі: Зауважимо, що раніше Росія прописала у своїй конституції, що їй начебто належать території Херсонської області, включно із Херсоном. Проте згодом російська армія здала Херсон і контроль над містом повернувся до України.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

У четвер Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму, однак закликає не втрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова.

"Я розумію, що всі спантеличені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за…

Якщо рішення [не передбачає] деокупацію і [Крим] є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу", - сказав він.

Теми: КримРосія
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