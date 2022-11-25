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Кремлю не сподобалися категоричні слова Зеленського про повернення Криму

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 12:30
Фото: РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, заявив, що начебто про "відчуження" Криму не може йти мови. 

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що від самого початку, і про це говорив президент неодноразово ще до початку спецоперації (так Росія називає війну проти України – ред.), у Конституції України йшлося про те, що Крим має бути повернуто Україні силовими методами, силовим шляхом.

І де-факто Україна від цього не відмовилася, для нас це ні що інше як обговорення теми відчуження територій РФ, якогось іншого розуміння тут бути не може, про це не може бути й мови".

Деталі: Зауважимо, що раніше Росія прописала у своїй конституції, що їй начебто належать території Херсонської області, включно із Херсоном. Проте згодом російська армія здала Херсон і контроль над містом повернувся до України.

Передісторія:

У четвер Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму, однак закликає не втрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова.

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"Я розумію, що всі спантеличені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за…

Якщо рішення [не передбачає] деокупацію і [Крим] є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу", - сказав він.

Теми: КримРосія
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