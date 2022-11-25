Кремлю не понравились категорические слова Зеленского о возвращении Крыма

Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России - это означает обсуждение "отчуждения" территории РФ, об этом не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Пескова

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала спецоперации (так Россия называет войну против Украины - ред.), в Конституции Украины говорилось о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем.

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И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи".

Детали: Заметим, что ранее Россия прописала в своей конституции, что ей якобы принадлежат территории Херсонской области, включая Херсон. Однако впоследствии российская армия сдала Херсон и контроль над городом вернулся к Украине.

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