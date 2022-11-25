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Кремлю не понравились категорические слова Зеленского о возвращении Крыма

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 12:30
Фото: РИА Новости

Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России - это означает обсуждение "отчуждения" территории РФ, об этом не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Пескова

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала спецоперации (так Россия называет войну против Украины - ред.), в Конституции Украины говорилось о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем.

И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи".

Детали: Заметим, что ранее Россия прописала в своей конституции, что ей якобы принадлежат территории Херсонской области, включая Херсон. Однако впоследствии российская армия сдала Херсон и контроль над городом вернулся к Украине.

Предыстория:

  • В четверг Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма, однако призывает не терять время на варианты, которые не предусматривают деоккупации полуострова.
  • "Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за...
  • Если решение [не предусматривает] деоккупацию и [Крым] является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", - сказал он.

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Темы: КрымРосcия
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