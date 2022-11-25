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ДБР прийшло з обшуками на підприємства, пов'язані з Жеваго - джерело

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 12:59
Фото ілюстративне

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами співрозмовника, перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), тобто перевіряється інформація щодо роботи його підприємств в інтересах Росії.

Зокрема йдеться й про підприємства корпорації "Артеріум". Також слідчі дії проходять вдома в осіб, які від імені Жеваго ведуть господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств реального сектору економіки в його інтересах.

За інформацією джерела, існує стійкий взаємний фінансово-господарський зв’язок між Жеваго і цими підприємствами.

Сам Жеваго переховується за межами України, оскільки є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні та перебуває у розшуку.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 вересня ЕП повідомила про те, що Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження проти компанії мільярдера Костянтина Жеваго. Бізнесмена його підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 90 млн грн. У Жеваго цю інформацію заперечили.

Теми: Жевагообшуки
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