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ДБР прийшло з обшуками на підприємства, пов'язані з Жеваго - джерело

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 11:59
ДБР прийшло з обшуками на підприємства, пов'язані з Жеваго - джерело
Фото ілюстративне

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами співрозмовника, перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), тобто перевіряється інформація щодо роботи його підприємств в інтересах Росії.

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Зокрема йдеться й про підприємства корпорації "Артеріум". Також слідчі дії проходять вдома в осіб, які від імені Жеваго ведуть господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств реального сектору економіки в його інтересах.

За інформацією джерела, існує стійкий взаємний фінансово-господарський зв’язок між Жеваго і цими підприємствами.

Сам Жеваго переховується за межами України, оскільки є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні та перебуває у розшуку.

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Оновлено: Корпорація "Артеріум" випустила прессреліз, у якому висловила обурення фактом проникнення співробітниками ДБР на територію офісу АТ "Київмедпрепарат" і фармацевтичної компанії "Артеріум".

Компанія стверджує, що Бюро проводило обшуки без будь-яких процесуальних документів.

Зазначається, що корпорація "Артеріум" переконана у безпідставності звинувачень та доведе свою непричетність до колабораційної діяльності.

Передісторія:

  • 5 вересня ЕП повідомила про те, що Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження проти компанії мільярдера Костянтина Жеваго. Бізнесмена його підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 90 млн грн. У Жеваго цю інформацію заперечили.

Теми: Жевагообшуки
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