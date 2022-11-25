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ГБР пришло с обысками на предприятия, связанные с Жеваго - источник

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 12:59
Фото иллюстративное

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Константином Жеваго.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам собеседника, проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), то есть проверяется информация о работе его предприятий в интересах России.

В частности речь идет и о предприятиях корпорации "Артериум". Также следственные действия проходят дома у лиц, которые от имени Жеваго ведут хозяйственную деятельность в Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в его интересах.

По информации источника, существует устойчивая взаимная финансово-хозяйственная связь между Жеваго и этими предприятиями.

Сам Жеваго скрывается за пределами Украины, поскольку является подозреваемым в другом уголовном производстве и находится в розыске.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 сентября ЭП сообщила о том, что Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство против компании миллиардера Константина Жеваго. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на более 90 млн грн. У Жеваго эту информацию опровергли.

Темы: Жевагообыски
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