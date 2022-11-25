Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР пришло с обысками на предприятия, связанные с Жеваго - источник

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 11:59
ГБР пришло с обысками на предприятия, связанные с Жеваго - источник
Фото иллюстративное

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Константином Жеваго.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам собеседника, проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), то есть проверяется информация о работе его предприятий в интересах России.

Реклама:

В частности речь идет и о предприятиях корпорации "Артериум". Также следственные действия проходят дома у лиц, которые от имени Жеваго ведут хозяйственную деятельность в Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в его интересах.

По информации источника, существует устойчивая взаимная финансово-хозяйственная связь между Жеваго и этими предприятиями.

Сам Жеваго скрывается за пределами Украины, поскольку является подозреваемым в другом уголовном производстве и находится в розыске.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Корпорация "Артериум" выпустила пресс-релиз, в котором выразила возмущение фактом проникновения сотрудниками ГБР на территорию офиса АО "Киевмедпрепарат" и фармацевтической компании "Артериум".

Компания утверждает, что Бюро проводило обыски без каких-либо процессуальных документов.

Отмечается, что корпорация "Артериум" убеждена в безосновательности обвинений и докажет свою непричастность к коллаборационной деятельности.

Предыстория:

  • 5 сентября ЭП сообщила о том, что Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство против компании миллиардера Константина Жеваго. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на более 90 млн грн. У Жеваго эту информацию опровергли.

Темы: Жевагообыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Жеваго
На Кипре задержан сообщник Жеваго – ГБР
У Жеваго прокомментировали заявления ГБР и СБУ относительно уголовных дел по Полтавскому ГОКу
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: