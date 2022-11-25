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Разведка назвала мировые компании, которые, вероятно, продают РФ чипы для ракетных ударов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 14:35
Микрочип, фото из пресс-службы разведки

Американские и европейские компании продолжают изготавливать микрочипы с поддержкой российской навигационной системы ГЛОНАСС, которые в дальнейшем закупает Россия для наведения ракет по Украине.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Детали: Российская система ГЛОНАСС, которую используют для наведения ракет и дронов, имеет слабое место – зависимость от микрочипов, которые производят иностранные компании. 

Разведка сообщает, что ряд американских и европейских компаний все еще продолжает производить микрочипы с поддержкой российской ГЛОНАСС:

  • Linx Technologies (США);
  • Broadcom (США);
  • Qualcomm (США);
  • Telit (США);
  • Maxim Integrated (США);
  • TRIMBLE (США); TRIMBLE (США);
  • Cavli Wireless (США);
  • u-blox AG (Швейцария);
  • STMicroelectronics (Швейцария);
  • Sierra Wireless (Канада);
  • NovAtel (Канада);
  • Septentrio (Бельгия);
  • Antenova (Великобритания).

Дословно: "Россия, в свою очередь, продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. Они применяются по меньшей мере в таких видах оружия, как: беспилотники "Орлан-10" и Shahed-136, РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч", ракеты "Искандер", "Калибр" и "Кинжал", а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31

Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику".

Больше деталей: Разведка предполагает, что экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, поскольку Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий.

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В ГУР считают, что иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и забрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств.

Темы: разведкатехнологиивойнабизнес
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