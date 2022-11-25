З Херсона евакуюють пацієнтів лікарень через обстріли Росії – ОВА

Пацієнтів лікарень Херсона евакуюють в інші міста України через систематичні російські обстріли.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Через постійні російські обстріли проводимо евакуацію пацієнтів лікарень з Херсона".

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Деталі: За його словами, дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва, де вони отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу.

Пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовані. Зокрема, 100 людей лікуватимуться в Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари.

Що цьому передувало: Лише за минулу добу через російські обстріли Херсонщини загинули 10 місцевих жителів, ще 54 отримали поранення.