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Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за обстрелов России – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 15:13
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА ХЕРСОНА 21 НОЯБРЯ, ФОТО СУСПИЛЬНЕ

Пациентов больниц Херсона эвакуируют в другие города Украины из-за систематических российских обстрелов.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Из-за постоянных российских обстрелов проводим эвакуацию пациентов больниц из Херсона".

Детали: По его словам, детей, проходивших лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев, где они будут получать всю необходимую медицинскую помощь.

Пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы. В частности, 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.

Что этому предшествовало: Только за минувшие сутки из-за российских обстрелов Херсонщины погибли 10 местных жителей, еще 54 получили ранения.

Темы: Херсонэвакуациямедицинавойна
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