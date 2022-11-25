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Окупанти вбили 10 жителів Херсонщини за добу, поранених – понад 50

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 12:10
ХЕРСОН ПІСЛЯ ОБСТРІЛУ 24 листопада, СКРИНШОТ

За минулу добу через російські обстріли Херсонщини загинули 10 місцевих жителів, ще 54 отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Росіяни вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: Янушевич повідомив, що російські окупанти за добу 49 разів обстріляли територію Херсонщини.

У Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. У місті росіяни поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.

Також окупанти обстрілювали населені пункти Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка. У Бериславі пошкоджено приватні будинки внаслідок обстрілу.

Що цьому передувало: Російські загарбники у четвер ввечері обстріляли житловий район Херсона з артилерії та РСЗО, внаслідок чого загинули четверо людей, ще шестеро поранені. 

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Теми: Херсонська областьвійнажертви
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