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В Чорному і Азовському морях поки немає кораблів РФ із ракетами

Олександр ШумілінП'ятниця, 25 листопада 2022, 16:58

У Чорному і Азовському морях продовжують чергувати російські військові кораблі, проте без ракетоносіїв.

Джерело: повідомлення Військово-Морських сил ЗСУ

Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".

Деталі: Згідно із інфографікою наданою ВМС, на цих кораблях немає жодного ракетоносія "Калібр".

Водночас кораблі із ракетами стоять лише в Середземному морі.

 

Передісторія:

  • 23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.
  • Протиповітряна оборона збила 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.

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Теми: флотРосіявійна
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