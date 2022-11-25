В Чорному і Азовському морях поки немає кораблів РФ із ракетами
П'ятниця, 25 листопада 2022, 15:58
У Чорному і Азовському морях продовжують чергувати російські військові кораблі, проте без ракетоносіїв.
Джерело: повідомлення Військово-Морських сил ЗСУ
Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".
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Деталі: Згідно із інфографікою наданою ВМС, на цих кораблях немає жодного ракетоносія "Калібр".
Водночас кораблі із ракетами стоять лише в Середземному морі.
Передісторія:
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