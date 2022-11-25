В Чорному і Азовському морях поки немає кораблів РФ із ракетами

У Чорному і Азовському морях продовжують чергувати російські військові кораблі, проте без ракетоносіїв.

Джерело: повідомлення Військово-Морських сил ЗСУ

Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".

Реклама:

Деталі: Згідно із інфографікою наданою ВМС, на цих кораблях немає жодного ракетоносія "Калібр".

Водночас кораблі із ракетами стоять лише в Середземному морі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ