В Чорному і Азовському морях поки немає кораблів РФ із ракетами

У Чорному і Азовському морях продовжують чергувати російські військові кораблі, проте без ракетоносіїв.

Джерело: повідомлення Військово-Морських сил ЗСУ

Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".

Деталі: Згідно із інфографікою наданою ВМС, на цих кораблях немає жодного ракетоносія "Калібр".

Водночас кораблі із ракетами стоять лише в Середземному морі.

Передісторія:

23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Протиповітряна оборона збила 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.