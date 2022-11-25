Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черном и Азовском морях пока нет кораблей РФ с ракетами

Александр ШумилинПятница, 25 ноября 2022, 16:58

В Черном и Азовском морях продолжают дежурить российские военные корабли, однако без ракетоносителей.

Источник: сообщение Военно-Морских сил ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

Детали: Согласно инфографике, предоставленной ВМС, на этих кораблях нет ни одного ракетоносителя "Калибр".

В то же время корабли с ракетами стоят только в Средиземном море.

 

Предыстория:

  • 23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.
  • Противовоздушная оборона сбила тогда 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: флотРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых

видеоЗеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Не выйдет

На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники

Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала

Еврокомиссия: Украинские беженцы останутся после завершения войны

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

Все новости...
флот
Россия держит в двух морях 6 кораблей с 80 "Калибрами" - ВМС
"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название
Враг уменьшил корабельную группировку в Черном море до 7 кораблей - ОК "Юг"
Последние новости
14:39
Мэр Будапешта: Орбан хотел сделать из Украины врага, но понял, что это не работает
14:23
Не дает потеряться в темноте: полиция отблагодарила парня, который делает фликеры в Ужгороде
14:12
видеоКим призвал украинцев сделать запас воды и зарядить павербанки
14:00
Инициатива "Зерно из Украины": До 60 судов с продовольствием отправят в бедные страны Африки
13:51
фото, видеоБелорусские пограничники и силовики "подбросили" Украине группу нелегальных мигрантов
13:33
ЕС и несколько стран выделят деньги на доставку украинского зерна в беднейшие страны - посол
13:31
США запретили продажу оборудования Huawei и ZTE из-за угрозы нацбезопасности
13:18
фото, видеоСБУ задержала агента ФСБ, который снимал позиции Сил обороны на скрытый видеорегистратор
13:09
Производители электроэнергии покрывают около 75% потребностей потребления - Укрэнерго
13:06
фотоПомогают рыть окопы: нацгвардейцы показали спасенных щенков
Все новости...