В Черном и Азовском морях пока нет кораблей РФ с ракетами

В Черном и Азовском морях продолжают дежурить российские военные корабли, однако без ракетоносителей.

Источник: сообщение Военно-Морских сил ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

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Детали: Согласно инфографике, предоставленной ВМС, на этих кораблях нет ни одного ракетоносителя "Калибр".

В то же время корабли с ракетами стоят только в Средиземном море.

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