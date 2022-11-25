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В Черном и Азовском морях пока нет кораблей РФ с ракетами

Александр ШумилинПятница, 25 ноября 2022, 15:58

В Черном и Азовском морях продолжают дежурить российские военные корабли, однако без ракетоносителей.

Источник: сообщение Военно-Морских сил ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

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Детали: Согласно инфографике, предоставленной ВМС, на этих кораблях нет ни одного ракетоносителя "Калибр".

В то же время корабли с ракетами стоят только в Средиземном море.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.
  • Противовоздушная оборона сбила тогда 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.

Темы: флотРосcиявойна
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