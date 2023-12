Глава МЗС Естонії підготував "подарунок" Пригожину: чекатиме на нього в Гаазі

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, який раніше цими днями передав до Європарламенту "закривавлену кувалду".

Про це повідомляє "Європейська правда".

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO

