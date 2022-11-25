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Глава МЗС Естонії підготував "подарунок" Пригожину: чекатиме на нього в Гаазі

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 17:10
Глава МЗС Естонії підготував подарунок Пригожину: чекатиме на нього в Гаазі
УРМАС РЕЙНСАЛУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, який раніше цими днями передав до Європарламенту "закривавлену кувалду".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рейнсалу опублікував у своєму Twitter відео, у якому розповів, що відправить у Гаагу наручники, які чекатимуть там на Пригожина, щоб він поніс відповідальність за злочини в Україні.

"Як ми бачили, російський найманець Пригожин направив свій кривавий молот до Європейського парламенту. Я б хотів, щоб він прийняв і наш маленький подарунок, який чекатиме на нього в Гаазі", - зазначив Рейнсалу, показавши пару наручників у кейсі.

ВІДЕО ДНЯ

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин оголосив, що передає Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові у відповідь на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією.

Саме кувалдою було вбито колишнього ув'язненого Євгена Нужина, якого завербувала ПВК для участі у війні в Україні, а сам він здався в полон.

23  листопада депутати Європарламенту проголосували за те, щоб оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Теми: ЕстоніяВагнер
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